V Battle of Hořice 1423 si zabojujete pod Janem Žižkou

22. 2. 2023 14:00 | Novinky | autor: Jan Slavík

Českého herního vývojáře Petra Šimůnka můžete znát zejména díky dlouhodobému projektu motorkových závodů Engine Evolution. Po šesti letech věnovaných jednostopým mašinám ale Šimůnek ohlásil nový projekt – historickou a naučnou hru Battle of Hořice 1423.

Herní bitva u Hořic bude zajímavá už jen tím, že je vlastně poměrně obtížné ji někam žánrově zaškatulkovat. Nečekejte jasně vyprofilovanou strategii, v níž povedete Žižkovy oddíly, ani rytířskou šermířskou řežbu. Hra bude ve skutečnosti sestávat ze zdánlivě nesourodých částí, de facto miniher.

Bude jich víc než deset a každá vás nechá dělat něco jiného. Sbírat mince, aby bylo na žold, závodit na historickém hořickém okruhu Gustava Havla (Šimůnek vztah k motorkám prostě nezapře) a také se samozřejmě různými způsoby účastnit samotné bitvy. To všechno buďto o samotě, nebo ve společnosti až tří dalších spoluhráčů na jednom počítači.

Ke každé minihře se bude vázat i krátká dějepisná vložka podaná v populárně naučném stylu, která vám poskytne historický kontext a nechá vás se i něco naučit. Filištínští neznabozi je nicméně budou moci přeskakovat.

Rozhodně bude také zajímavé zjistit, kterou verzi bitvy se Šimůnek vlastně rozhodl zpracovat. Historické prameny jsou totiž poměrně skoupé a navíc se rozcházejí v jistých menších i větších aspektech. Počínaje přesným datem bitvy přes samotný průběh nebo drobný detail, zda se Žižka k Hořicím úmyslně stáhl, nebo ho ke konfliktu přinutil kontakt s katolickou šlechtou, až po to, kdo se vlastně krom Žižky a Čeňka z Vartenberka bitvy účastnil. Uvidíme.

zdroj: Petr Šimůnek

Battle of Hořice 1423 se 17. dubna chystá do předběžného přístupu na PC, kde by měla pobýt zhruba šest měsíců až rok. Už v základu by měly být k dispozici všechny funkce, autor se jen chystá sbírat zpětnou vazbu a přidávat obsah.