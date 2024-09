V 11 Bit Studios pijí ledové víno. Frostpunku 2 se za víkend prodalo přes 350 tisíc kopií

Budování ledové dystopie Frostpunk 2 zažívá nejen kritický úspěch, ale i ten komerční. Tvůrci z 11 Bit Studios prozradili, že se hry jen za první týden prodalo přes 350 tisíc kopií. V porovnání s jinými hrami, které se chlubí šesticifernými počty, to nemusí znít jako kdovíjaký úspěch. Pro malé studio jde ale o pořádný důvod k oslavě, protože se zaplatil jak vývoj, tak i náklady na marketing. Navíc se bavíme o hře, která byla od prvního dne k dispozici v předplatném Game Pass.

With over 350k+ copies sold, we are both humbled and thrilled by how well Frostpunk 2 was received by the media, with 86 Metacritic score, but most importantly - by so many of you.



We knew that taking Frostpunk 2 in a direction not everyone expected would push the boundaries of…