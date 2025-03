Usekejte nepřátelům končetiny v akčním fantasy Blades of Fire

3. 3. 2025 13:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Z tajuplného Project Iron od cenami ověnčených autorů z MercurySteam se nakonec vyklubalo akční fantasy Blades of Fire. Tvůrci, kteři jsou podepsaní třeba pod výborným Metroid Dread nebo sérií Castlevanií s podtitulem Lords of Shadow, se vrhají do vlastního světa, ve kterém se ocel mění v kámen.

Kletba zlé královny však neplatí pro vás, Arana de Liru, prvorozeného právoplatného krále, který se vydává na sice pohádkovou, ale temnou výpravu za svržením zlé uzurpátorky. Aran si jako jediný ze svitků dokáže slévat různé zbraně. Košatý systém výroby a vylepšování mečů, seker, kladiv a palic, bude ve středobodu celé hry.

„Ale vždyť kov je proti kameni k ničemu,“ můžete právem pochybovat. A normálně byste měli pravdu, jenže Aran nevyrábí jen tak ledajakou ocel, ale rovnou požehnanou a svatou slitinu, kterou jen tak něco nezastaví. Každá zbraň pak podle zvoleného postupu a charakteristik disponuje různou délkou, váhou, výdrží, průrazností a ostrostí. Bude tak jen na vás, jaký styl boje vám sedne, a taky proti jakým druhům protivníkům se odlišné typy nakonec hodí.

Kombinací má být v Blades of Fire tolik, že vám z toho půjde hlava kolem. Soubojový systém připomíná moderní akční adventury jako God of War, budete ale moci cílit na konkrétní části příšer, usekávat jim končetiny nebo se snažit zasáhnout místa, která nechrání zbroj. Vzpomněl jsem si na stařičkou akci Severance: Blade of Darkness a dnešní hry by nás určitě měly nechat častěji usekávat ruce a nohy protivníkům!

Při dobrodružství vás bude provázet učenec Adso, který dokumentuje jednotlivá monstra a dá vám tipy, jak je porazit. Unikátních příšer má být přes 50, každá s vlastními útoky, zbraněmi a zbrojí.

Blades of Fire navíc vycházejí už zanedlouho. Na PC (exkluzivně v Epic Games Store), PS5 a Xbox Series X/S zamíří 22. května.