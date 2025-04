Upíry z V Rising čeká s aktualizací cesta do nového prostředí

1. 4. 2025 10:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Už je to pár měsíců, co upírský survival V Rising vyšel v plné verzi. Od té doby trochu ztratil ze své popularity, kterou se nyní Stunlock Studios pokusí obnovit první velkou aktualizací Invaders of Oakveil.

Oficiálně povýší verzi hry na 1.1 a krvesaje zavede do hlubin nového prostředí zvaného Oakveil Woodlands. V lesích se usadila hadí královna Megara, která se rozhodla ničit zdejší nespoutanou divočinu. Vyslala do ni své pohůnky, kteří do stromů vyřezávají temné symboly a z živé kůry získávají jedovou šťávu, využitelnou v královniných nekalých plánech.

zdroj: Stunlock Studios

Lesní biom kromě lokací přinese i další várku smrtících nepřátel, několik bossů i temné magické techniky, které jsou napojené na sedm dodatečných kouzel, včetně jedné ultimátní schopnosti spojené s novým legendárním úlomkem. Při potírání „zla“ jistě přijdou vhod i tři nové zbraně (drápy, dvojitá čepel a vrhací dýky), s nimiž přichází nové styly boje i strategické možnosti.

Na potyčky je napojená ještě velká aktualizace samotného soubojového systému. Dojde k důkladnému přepracování statistik, lepšímu vyvážení výbavy či proměně fungování krevních typů.

Změny v soubojích si budete moct vyzkoušet v aréně, kde si užijete duely s přáteli i dalšími hráči. Jejich pravidla půjde upravovat, abyste se do sebe pustili podle aktuálních chutí. Případně ve světě využijte systém duelů, kde poměříte síly bez rizika ztráty vybavení.

Vzhledem k šetření času potěší systém fúzování zbraní a šperků, s nímž si jednoduše vytvoříte dokonalou výbavu podle zvoleného herního stylu. Díky tomu nebude štěstí už hrát takovou roli a vy nemusíte čekat, až vám nepřítel zanechá správný loot. Místo toho se můžete pustit do úprav sídla, kde využijete další kosmetické doplňky i nové stavby.

Update Invaders of Oakveil vyjde 28. dubna. Samotné V Rising si aktuálně zahrajete na PC a PlayStationu 5.