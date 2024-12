Tvůrci Yakuzy se v násilné akci vypraví do Japonska 1915. Představují Project Century

17. 12. 2024 10:29 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Studio Ryu Ga Gotoku seká hry jak Baťa cvičky. Na The Game Awards představili hned dva projekty, na kterých momentálně pracuje, a to ani nezmiňujeme Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, který vyjde v únoru. Krom oživení kultovní bojovky Virtua Fighter na nás čeká i tradičnější akční RPG zasazené v Japonsku v roce 1915, Project Century.

A to je tak vše, co o hře víme. Ostatně, i název bude nejspíš jen prozatimní. Klidně může jít o spin-off Yakuzy, respektive Judgmentu. Vyplývá to z mnohem plynulejšího soubojového systému, který mnohem více připomíná systémy protiútoků třeba moderní Batmany než jiné hry ze série, o tahových bitkách z Like a Dragon ani nemluvě.

zdroj: Ryu ga Gotoku

Fanoušci spekulují, že by mohlo jít o prequel k Yakuze z období, kdy vznikl mocný gang Ómi, kolem kterého se celá série točí. Hlavní hrdina Century taky nápadně připomíná Jagami Takajukiho z Judgmentu, mohlo by tak jít o jeho předka.

Project Century se v úkázce předvádí taky v celé své krvavé a naturalistické kráse. Pryč jsou přepálené efekty a efekty, za které by se nestyděla ani novoroční estráda, což ale neznamená, že hře bude chybět velká stylovost... o cákancech krve nemluvě.

Datum vydání ani patformy, na které se nová hra od Ryu Ga Gotoku chystá, zatím nevíme.