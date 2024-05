Tvůrci sci-fi rubačky Stellar Blade zvažují pokračování, port na PC i novou značku

21. 5. 2024 11:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Studio Shift Up, které stojí za povedenou akcí Stellar Blade, zvažuje jak její pokračování, tak port svého debutu na PC, ale i úplně nový projekt. Vyplývá to z podání veřejné nabídky na korejském akciovém trhu, na které upozornil herní web Gematsu.

Podle dokumentace je Project Witches, jak se pracovním názvem označuje úplně nová značka, ve velmi raném stádiu vývoje. Má jít o AAA městské sci-fi akční RPG s prvky gača. Mělo by vyjít jak na konzole a PC, tak i mobilní platformy a bude podporovat hraní mezi jednotlivými platformami. S vydáním se počítá nejdřív v roce 2027. Rozsah projektu je samotným studiem připodobňován ke Genshin Impact, Honkai: Star Rail nebo Fate/Grand Order.

Tvůrci ale myslí i na Stellar Blade. Momentálně zvažují pokračování i PC verzi, k definitivnímu rozhodnutí ale zatím nedošlo. Nabídka totiž zmiňuje, že studio si převážně cení schopnosti vytvářet nové značky bez toho, aniž by spoléhali na už existující světy. Což by naznačovalo, že než druhému dílu příběhu sličné Eve dá Shift Up spíše přednost úplně jiné a nové hře. Port na počítače ale vyloučen není, stejně jako další prvky, které mají Stellar Blade obohatit po vydání.

Od nás si Stellar Blade na konci dubna odnesl povedenou osmičku. Pavel v recenzi uvádí, že jde o „parádní, zábavnou rubačku, která by potřebovala trochu osekat a přebrousit některé designové prvky. Zábavný soubojový systém a hromada originálně hnusných nepřátel ale převažuje nad začátečnickými přešlapy studia.“