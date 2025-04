Tvůrci modu Skyblivion jsou smíření s tím, že oficiální remaster Oblivionu vyjde dřív

Ambiciózní předělávka Oblivionu do modernějšího enginu Skyrimu je ve vývoji přes 11 let. Modifikace Skyblivion má přitom vyjít letos, projekt se zdárně chýlí ke konci, tým pravidelně komunikuje a vydává deníčky z vývoje a zajímavosti.

Cynikovi by tak mohlo přijít jako vyložený naschvál, že zároveň letos vyjde remaster Oblivionu v Unreal Enginu 5, za kterým má stát tým Virtuous. Microsoft ale musí plánovat v konkurenci jiných komerčních titulů a ohlížet se na fanouškovské projekty se v konkurenčním boji moc nedá. Co na utajované (ne moc úspěšně) vydání přeleštěného Oblivionu říkají tvůrci Skyblivionu?

To be clear this changes nothing for me. This always was a passion project and still is until the end.

For the community its a win-win as you get twice the amount of Oblivion this year

All love and no hate towards the people who made the official remaster❤️