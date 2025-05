Tvůrci Mizerů zfilmují hru bez příběhu. Riders Republic chce do Hollywoodu

15. 5. 2025 16:15 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Ubisoft se opět pouští do filmových vod. Tentokrát se chystá převedení jejich adrenalinové online hry Riders Republic na stříbrné plátno. O režii se postarají tvůrci posledních dílů série Mizerové: Na život a na smrt, Adil El Arbi a Bilall Fallah, zatímco scénář napíše Noé Debré. Na produkci se kromě Ubisoftu podílí i francouzské studio Gaumont. Informuje o tom filmový server Deadline.

Riders Republic vyšla v roce 2021 a nabídla chaotickou, ale zábavnou směs extrémních sportů – od jízdy na kole až po akrobatické lyžování a snowboarding. Titul si vysloužil chválu za svou akci a rozmanité disciplíny, ale příběhově šlo spíš o čisté sportovní sandoboxové dovádění bez výraznějších postav nebo vyprávění. Není tedy vůbec jasné, jaký může mít filmová adaptace vůbec děj.

Podle prvních informací má snímek sázet na humor a ohromující kaskadérské scény zasazené do zasněžených hor, konkrétně Alp. O zápletce se však zatím mlčí.

V posledních letech zažívají herní adaptace silné období – uspěla třeba postapokalyptická série Fallout od Amazonu nebo The Last of Us na HBO. Ale přesto se ukazuje, že ne každá značka funguje i na plátně. Své o tom ví třeba filmová verze Assassin’s Creed nebo seriál Halo, které naplnit očekávání úplně nedokázaly.

Riders Republic má údajně přes 10 milionů hráčů, což zní jako solidní základna. Jestli se ale podaří vytvořit z dynamické, ale příběhově prázdné hry fungující film, je zatím velká neznámá.