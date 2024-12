Tvůrce Shadow of the Colossus a ICO představuje svou novou hru

20. 12. 2024 13:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Vývojář Fumito Ueda platí v herním průmyslu za legendy, kterému sice vývoj her trvá poměrně dlouho, ale za to vždy přijde s revoluční peckou, která se skloňuje v žebříčcích nejlepších her vůbec. Platilo to pro ICO, Shadow of the Colossus i The Last Guardian. Bude to platit i pro jeho nový, dosud nepojmenovaný projekt?

Zatím bezejmenná hra studia genDESIGN se poprvé ukázala na The Game Awards a je na ní jasně patrný Uedův rukopis. Hrdina klopýtavě šplhá po obrovském robotickém těle, aby v poslední chvíli hlava mechanického (asi? Pokud Ueda nepřijde s nějakým Evangelionským zvratem) giganta odletí před blížící se tlakovou vlnou.

Nechybí melancholické podtóny a spousta nevyřčeného. Třeba jestli kataklyzmická událost nenaznačuje na nějakou formu opakujícího se cyklu, kterému se snažíte zabránit. Na hře se pracuje minimálně od roku 2016, tak snad nebudeme muset čekat příliš dlouho. Titul každopádně vychází pod hlavičkou Epicu, takže se počítá s PC, o dalších platformách zatím nejsou žádné informace.