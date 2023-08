Tvůrce Pataponu představil na Kickstarteru Ratatan a okamžitě vybral balík

3. 8. 2023 9:00 | Novinky | autor: Jan Slavík

Musí být skvělý pocit, když vám dá svět jasně najevo, že stojí o to, co vyrábíte. Momentálně si ho může vychutnávat studio Ratata Arts a spolu s ním i Hirojuki Kotani, tvůrce melodické hříčky Patapon z roku 2008 (k dispozici pro moderní zařízení je i tři roky starý remaster druhého dílu), kteří si na Kickstarteru řekli o peníze na vývoj duchovního nástupce, rytmické plošinovky Ratatan. Dostali je tak rychle, že se nestačili divit.

O tom, že se na Ratatanu pracuje, přitom víme už zhruba dva týdny – tvůrci hru oznámili během kjótského festivalu indie her BitSummit, který proběhl mezi 14. a 16. červencem. Moc o ní však neprozradili, jen ohlásili, že se hodlají pokusit projekt zafinancovat pomocí Kickstarteru, jenž spustí 1. srpna. Tak se také stalo a peníze začaly pršet z nebe.

Vývojáři si řekli o necelých 140 tisíc dolarů (zhruba tři miliony korun) a vybrali je za 47 minut. Momentální příslib od komunity činí 884 tisíc dolarů (ještě včera to bylo okolo 500 tisíc), přičemž číslo stihlo narůst o 5 tisíc jen během psaní článku. Což znamená, že hra rovnou splnila i prakticky všechny přídavné cíle a vzhledem k tomu, že kampaň potrvá ještě 30 dní, bude s největší pravděpodobností potřeba vymyslet pořádnou sadu dalších.

Ratatan bude náležitě svérázná taškařice, jak se ostatně můžete sami přesvědčit díky zveřejněné upoutávce (ke zhlédnutí výše). Producent Kazuto Sakadžiri už dříve poodhalil tři hlavní koncepty, se kterými tvůrci přistoupili k vývoji: „Víc než stovka roztomilých postav bojujících v jednu chvíli na obrazovce, bitky čtyř hráčů najednou a víc dobrodružných i roguelike prvků, než měl Patapon.“

Očividnou spojitost s Pataponem ostatně nepopírá ani Kotani, který dodal: „Patapon byl na svou dobu jedinečný zážitek, který reflektoval tehdejší vývojářské prostředí. Teď zamýšlíme vyrobit něco podobného, ale tentokrát odpovídajícího moderní době. Někdy možná vytvoříme i pokračování Pataponu, ale v tuhle chvíli chceme dát dohromady něco vyloženě vlastního, v našem vlastním stylu, s hratelností, jakou chceme. A pak, pokud bude šance si promluvit se Sony o pokračování Pataponu, se uvidí.“

Pokud půjde vše podle plánu, Ratatan by měl dorazit v dubnu 2025. Jeden z okamžitě splněných přídavných cílů se týkal platforem, což znamená, že by hra měla zamířit na PS5, Xbox Series X/S i Nintendo Switch. Verze pro PC nikde zmíněná není, ale tvůrci tvrdí, že chtějí hru dostat, kam to jen půjde – dočkat by se tak teoreticky mohli i počítačoví hráči.