Turbulentní období pro Risk of Rain 2 by už mohlo skončit. Nové DLC slibuje nadupaný obsah

12. 5. 2025 15:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Roguelike akce Risk of Rain 2 zažila v posledních měsících trochu kostrbaté období, které odstartovalo vydání rozšíření Seekers of the Storm. To dorazilo s velkými technickými problémy, nevyvážeností obsahu či nízkou hodnotou, čemuž moc nepomohla ani horší komunikace ze strany týmu a vydavatelství. Studio se problémy snažilo vyřešit a nyní se už zaměřuje na budoucnost v podobě DLC Alloyed Collective.

K jeho vývoji si studio přibralo několik dalších lidí, kteří jsou obeznámeni s Risk of Rain, aby se povedlo naplnit přání fanoušků. Tým si rovněž vzal k srdci kritiku ohledně nedostatečné komunikace, proto práce na rozšíření oznámil ještě daleko před vydáním. Další části budou odhalovat v následujících měsících a budou rádi, když hráči nasdílí své názory a připomínky k tomu, kam obsah směřuje.

zdroj: Hopoo Games

Alloyed Collective zájemce vezme hluboko do území Petrichoru V, které ovládá Solus. To znamená mnoho dalších lokací a konstruktů, jež budou stát v cestě. S ohledem na konkrétní čísla se těšte na 6 nových etap, které vás provedou od vrakovišť na útesech až do jeskyň či pevností. Sem se vydáte s dvojicí dalších přeživších. Jeden s z nich se vrací z minulosti (Chef se čtyřmi unikátními schopnostmi), zatímco druhý se teprve představí.

Ať už si vyberete kteréhokoliv z nich, postavíte se 7 novým druhům nepřátel, které doplní masivní bossové, přičemž jeden změní podobu endgamu. Jakmile je potkáte, určitě se bude hodit 15 nových předmětů, případně 7 dodatečných dronů, jež váš herní styl rozšíří o zajímavé divoké schopnosti. A dokonce si je díky přídavné stanici upravíte podle potřeb.

Konkrétní detaily budou odhalené s postupujícím časem. I když je většina týmu zabraná do tvorby nového obsahu, neznamená to, že by se neřešily i ostatní věci. Ačkoliv je tým se Seekers of the Storm v aktuální formě už spokojený, nadále pracuje na dodatečných úpravách. Rovněž se zaměří na optimalizaci běhu, která by se nejvíce měla projevit na low-end počítačích a Nintendu Switch.

Do Risk of Rain 2 se můžete pustit na PC, PlayStationu 5, PlayStationu 4, Xboxu Series X/S a Xboxu One.