Tržby Hogwarts Legacy překonaly miliardu dolarů

V Bradavicích je po čase zase čile. Akční RPG Hogwarts Legacy v minulém týdnu konečně vyšlo na konzole minulé generace, PlayStation 4 a Xbox One. Společně s tím dorazil opravný patch, který zaplátoval spoustu problémů a přidal i speciální režim pro lidi trpící arachnofobií. A teď se nám společnost Warner Bros. chlubí čerstvými prodejními výsledky.

Hogwarts Legacy má aktuálně na kontě 15 milionů prodaných kopií. Už z dřívějších zpráv víme, že se za první dva týdny povedlo do světa poslat 12 milionů kusů, což znamená, že se od února podařilo prodat další 3 miliony. Tržby hry zároveň úspěšně překročily magickou hranici 1 miliardy dolarů. Tudíž úspěch jako řemen, u něhož se nejspíše ani zdaleka nekončí.

Jak jsem již zmínil v úvodu, před pár dny vyšla verze pro PlayStation 4 a Xbox One, která jistě přinese pár dalších milionů prodaných kopií navíc. K tomu se sluší dodat, že 25. července vyjde ještě port pro Nintendo Switch. Samozřejmě je otázkou, jak na tomto stroji hra poběží, ale je jisté, že společnost této verzi rozhodně věří. V prezentaci pro investory šéf herní divize Warner Bros., JB Perrette uvedl, že si od Switche hodně slibují kvůli tamní masivní hráčské základně, která zároveň miluje Harryho Pottera (děkujeme VGC).

Aby ovšem těch čísel nebylo málo, je tu ještě porce několika dodatečných zajímavých statistik, které vývojáři zveřejnili během pátečního streamu. Podle nich se do místního dobrodružství pustilo 17,3 milionů unikátních hráčů (unikátní hráč se nutně nemusí rovnat prodané kopii) a dohromady ve hře strávili téměř 543 milionů hodin.

Nejvíce hráčů se rozhodlo reprezentovat Zmijozel (6,751 milionů), ale v patách mu je Nebelvír se 6,088 miliony žáky. Nicméně docela překvapivě příliš neztrácí ani Mrzimor, do jehož řad se přidalo 5,115 milionů lidí. Nejméně oblíbenou kolejí je proto Havraspár, jehož věž zatím pojala 3,523 milionů studentů. A samozřejmě nemohla chybět statistika pro nejpoužívanější kouzlo – Revelio. Počet jeho seslání se prozatím zastavil na 111,579 miliardách.

