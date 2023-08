THQ Nordic ukazuje chystané hry. Čeká nás South Park, Gothic i Outcast

14. 8. 2023 15:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Vydavatelský dům THQ Nordic ukázal v pátek v hodinovém streamu, na čem zrovna studia pod jeho střechou pracují. Vrací se staré známé značky, některé hry dávají najevo, že nejsou mrtvé, a dočkali jsme se i zbrusu nových oznámení. Na celý záznam se můžete podívat výše.

Pokračování kultovního hororu Alone in the Dark představuje herecké umění hlavních protagonistů Jodie Comer a Davida Harboura. V kůži jednoho z nich se vydáte po stopách prokleté rodiny. Alone in the Dark vychází 23. října na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S. Už teď si můžete vyzkoušet úvodní prolog.

zdroj: THQ Nordic

Do coloradského městečka South Park se podíváme v nové 3D kooperativní akci pro čtyři hráče. Na multiplayer zaměřená hra představí staré známé postavičky z kresleného seriálu pro dospělé. Vytvoříte si nového školáka, který se po boku spolužáků postaví hordám nepřátel a nebude bojovat o nic menšího než o záchranu světa. Hra vyjde příští rok na PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S a Nintendo Switch.

Ikonická adventura s otevřeným světem se po dlouhé odmlce vrací i s hlavním hrdinou Cutterem Sladem v novém dílu Outcast: A New Beginning. Dobrodružstvím vás bude provázet propojený systém úkolů na povrchu planety Adelpha. Svět bude reagovat na vaše rozhodnutí a domorodé vesničky budou postupně po vašich hrdinských skutcích vzkvétat, rozvíjet se a třeba i nabízet lepší zboží. Hra vyjde na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S.

O slovo se hlásí také ztřeštěná automobilová akrobacie Wreckreation, která dává vzpomenout na kultovní FlatOut. V hlavní roli se představí skokanské můstky, přepálená fyzika a možnost stavět vlastní megalomanské tratě. Wreckreation má být hlavně obrovským hřištěm, na kterém můžete rozpoutat nebývalou destrukci. Hra vyjde na PC, PS4, PS5, Xbox One a Xbox Series X/S

Pokračování populární série nádherných plošinovek je vydání snad nejblíže. Trine 5: A Clockwork Conspiracy v novém traileru představuje zlodějku Zoyu, její unikátní schopnosti a přístup k řešení hádanek (i nepřátel). Zahrajete si sólo či v kooperaci, kdy se obtížnost nového dílu bude dynamicky přizpůsobovat počtu a složení družiny. Dočkáme se také několikafázových bossů. Trine 5 vychází 31. srpna na PC, PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One a Xbox Series X/S.

Nejenže se Gothic vrací v portu na Nintendo Switch, ale snad zanedlouho bychom se měli konečně dočkat i moderního remaku jedničky. Byť stále neznáme konkrétnější datum vydání, přichystali si pro nás v THQ Nordic alespoň atmosférické představení bezútěšného hornického tábora, které běží kompletně v enginu hry. A že je na co se koukat!

Akční adventura TMNT: The Last Ronin představí želví nindži v trochu jiném světle. Mnohem temnějším. Inspirováno stejnojmenným komiksem se Michelangelo vydává pomstít své padlé želví bratry a nebere si při tom servítky. Neznáme sice datum vydání, ale hra vyjde na PC a současné generaci konzolí.

