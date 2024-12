The Game Awards lámou rekordy sledovanosti. Dívalo se na ně víc lidí než na Super Bowl

Pokud jste minulý pátek ráno sledovali The Game Awards, patříte mezi neskutečných 154 milionů lidí, kteří se na předávání cen dívali. K desátému výročí tak diváci přenosu nadělili pěkný rekord, který o skoro třetinu překonal čísla z loňského roku. Můžeme za to poděkovat rostoucímu zájmu o hry, příslibu, že desátý ročník TGA bude plný nových a nečekaných oznámení (a že byl), ale určitě i asijskému publiku, které přilákal třeba Black Myth: Wukong.

Today we are humbled and thrilled to share that #TheGameAwards 10th Anniversary show delivered a historic 154 million global livestreams, our most watched show ever.



Thanks to our incredible team, the industry and the fans for giving us your time and believing in TGA. pic.twitter.com/UjYPUKawj8