Testament: The Order of High-Human je první metroidvanií z pohledu vlastních očí

23. 5. 2023 15:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Možná si vzpomenete na pohádku, kterak pejsek s kočičkou dělali dort. Naházeli do něj všemožné ingredience, ale následně zjistili, že pospolu příliš nefungují. A přesně takhle zní i popis nové hry Testament: The Order of High-Human. Jenom s tím rozdílem, že zde může ve výsledku vzniknout docela zajímavá pochutina.

Mladé studio Fairyship Games svou prvotinu popisuje jako singleplayerovou first-person akční adventuru, která v sobě ještě navíc míchá RPG prvky a mechanismy z žánru metroidvanií. Ve skutečnosti se podle tvůrců jedná o vůbec první metroidvanii viděnou z pohledu „vlastních“ očí.

zdroj: Fairyship Games

Tentokrát nebudete žádným bezejmenným hrdinou, ale rovnou se vžijete do kůže nesmrtelného krále a ochránce magického svět Tessara. Jenomže král byl zrazený svým vlastním bratrem Arvem, kvůli čemuž přišel o své schopnosti. Nenechá si to samozřejmě líbit jen tak, a vydává se na cestu za pomstou, na které se pokusí své dovednosti získat zpět, stejně jako zkusí zachránit svou říši.

V duchu tradičních fantasy titulů se proto musí prosekat armádou zlých přisluhovačů a dalších otravných stvoření. A jelikož souboje budou důležitou součástí celého zážitku, tvůrci si na nich dali záležet. Inspirovali se například ve starém Dark Messiah of Might and Magic, takže si budete moct užít vzrušující střety, v nichž využijete zbraní na blízko, na dálku, pastí i magie.

Kombinacím se meze nekladou, takže ve hře můžete volně využívat 15 unikátních magických dovedností, čtyři různé druhy šípů a bohatý arzenál mečů či seker. Sbíráním zkušeností budete postupně sílit, čímž se vám odemknou nové možnosti i vlastnosti, ale také spotřební předměty, které nabídnou různorodé bonusové efekty.

Celkově se můžete těšit na více než 40 hlavních a vedlejších questů s nelineárním průběhem. Zároveň čas od času budete narážet na různé hádanky či skákací sekvence, které poslouží jako potřebné rozptýlení od neustálého likvidování nepřátel.

Testament: The Order of High-Human vyjde na PC (Steam a Epic Games Store), PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S a Xbox One. Konkrétnější termín zatím nebyl upřesněn. Tvůrci uvádí pouze strohé „brzy“.