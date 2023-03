Temný sci-fi krokovací dungeon Hibernaculum vypadá parádně

8. 3. 2023 10:27 | Novinky | autor: Jan Slavík

Hibernaculum není jen náhodná změť písmen, je to termín, kterým se označuje doupě, kam se v bezpečí před chladem či dravci ukládají živočichové k zimnímu spánku. V podání herního projektu od studia Wormwood však žádné útočiště čekat nemusíte – jedná se totiž o hororový krokovací dungeon, který vzbudí celou škálu pocitů, ale poklid mezi ně s největší pravděpodobností patřit nebude.

Spánek nicméně roli hrát bude. Respektive probuzení z něj, jelikož právě to na vás čeká – na palubě lodi, zapomenutého korábu, jehož původní účel už dávno pohltil čas. Přehlédnutá hibernační kóje nějakým zázrakem přežila tisíciletí a s ní i její obyvatel, který procitá jen do další noční můry.

Herních, příběhových i výtvarných inspirací by se samozřejmě dala najít celá řada, však tvůrci sami zmiňují, že se odrazili od nálady starých polozapomenutých pecek jako Elvira, Waxworks či Lands of Lore. Vizuál mi zase lehce připomíná třeba I Have No Mouth and I Must Scream, jen možná v trochu syrovějším provedení.

zdroj: Wormwood Studios

A výsledek vypadá jako prvotřídní tíseň. Co naplat, pixelová grafika má zkrátka své kouzlo, jistou nečistotu, podvědomě nepříjemnou neuhlazenost, která se k projektu podobného ražení a žánru perfektně hodí.

Po herní stránce půjde o klasický krokovací dungeon, který se tvůrci chystají vylepšit i moderními vychytávkami. Trhaný pohyb, který je k vidění v upoutávkách, plánují uhladit. K tomu dostanete minimapu, takže žádný výlet do naprosto dřevního oldschoolu s mřížkovaným blokem a tužkou se díkybohu konat nebude. Souboje se pak inspirují v mechanikách Dungeons & Dragons a budou probíhat v reálném čase s tahy na pozadí.

Z celého projektu odkapává hutná atmosféra, na kterou hráči evidentně slyší – hra zamířila na Kickstarter, kde si tvůrci řekli o 46 tisíc dolarů. Dostali je prakticky okamžitě a do konce kampaně zbývá ještě 21 dní.

Na výsledek si nicméně ještě počkáme, Hibernaculum by měla vyjít ke konci roku 2025 na počítače a Switch. Verze pro další konzole tvůrci neodmítají, ale bude záležet na tom, kolik financí projekt nakonec vybere.