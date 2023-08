Temná detektivka Neo Berlin 2087 chce hráče nalákat na emotivní příběh i zběsilé střílení

22. 8. 2023 12:16 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Akční RPG Neo Berlin 2087 od mladičkého německého studia Elysium vzbuzovalo jisté kontroverze už během dubnového oznámení. Relativně nezkušený celek projekt popisoval vzletně, zatímco velkou porci svých zdrojů evidentně zaměřil na naleštěný vizuál, který umožnil Unreal Engine 5. Na druhou stranu první ukázka byla plná zvláštních záběrů a chyb, jež úplně nepřesvědčovaly. A to samé se dá říct i o ukázce nové.

V ní se tvůrci zaměřili na příběh i hratelnost. To znamená další pohled na in-game filmečky, jednotlivé nepřátele, lokace i samotnou akci. Do očí opět ihned praští na pohled vábná vizuální stránka, která zobrazuje futuristické hlavní město Německa v nepřívětivé verzi budoucnosti, kde chod věcí ovládají bohatí, zatímco chudí živoří ve špíně. Jakmile se ale vše uvede do pohybu, nelze se zbavit pocitu fádnosti, topornosti, nedodělanosti.

zdroj: PlayStation

Na druhou stranu jestli se studiu povede všechno dovést do zdárného konce, zlobit se pravděpodobně nebudeme. Ostatně premisa, která slibuje detektivní thriller s konspirační zápletkou naplněnou přátelstvím, láskou, vinou, spravedlností i zradou, nezní vůbec špatně. Stejně jako přítomnost mnoha morálních dilemat.

Během vyprávění jistě přijdou vhod i schopnosti hlavní postavy – detektiva Nolana. Ten rozumí lidskému chování a skrze nové technologie umí hackovat mysl podezřelých. Tímto způsobem bude probíhat detektivní část, kde je potřeba nalézt stopy, abyste mohli vykonat spravedlnost.

Neopomíjí se ale ani akční stránka s různými nepřáteli, většinou z řad robotů. V ní se slibuje dynamické střílení, ve kterém přijdou vhod různé schopnosti, stejně jako přepínání mezi pohledy z první a třetí osoby. Na své si ale mají přijít i milovníci kradmého postupu. Ne každou situací se musíte hnedka výbušně prostřílet. Záleží ale na vás, jakým směrem svou postavu chcete vést. Místní systém vývoje postavy vám v tomto případě dá volnou ruku.

Neo Berlin 2087 vyjde někdy v průběhu roku 2024 na PC, PlayStation 5 a nově se oznámila i verze pro Xbox Series X/S. Lidé si akci zahrají už na aktuálně startujícím Gamescomu.

Titul vzniká mimo jiné za podpory finančních prostředků německé vlády v rámci programu na posílení německého herního trhu. Studio v aktuální době nabírá zaměstnance hned na několik pozic a současně hledá vydavatele. Zájemci více informací načerpají na oficiálních stránkách.