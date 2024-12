Survival Kyora připomíná pokračování Terrarie

17. 12. 2024 14:13 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Když se na The Game Awards představoval roztomilý pixelartový survival Kyora, z prvních záběrů jsem nejprve usuzoval, že máme co dočinění s pokračováním megahitu Terraria. Novinka od studia Pugstorm má velmi podobnou stylizaci a navíc celým 2D světem se půjde prokopat v honbě za nerostnými surovinami a tajemstvími v hlubinách, nemluvě o možnosti stavět kde a co chcete.

Vlastně kromě pokročilejších efektů se na Kyoře hledají odlišnosti jen těžko. Možná v tom, že od začátku půjde o kooperativní sanbox s větším důrazem na fyziku. Ať už kopejte hluboko do země nebo stavíte vysoko do oblak, progress udávají nové recepty, vyvbavení a hlavně odpravování mocných Zvěstovatelů, zdejší obdobu bossů, kteří ovládají jednotlivé biomy, do kterých se budete chtít vypravovat pro odlišné materiály.

Terraformace pixelů bude velmi dynamická. Ostatně, můžete ji použít přímo v boji okamžitým stavěním plošin a krytů. Mimo akci se můžete věnovat farmaření, kovařině a kuchařině, abyste si různými recepty a posilováky pomohli k vítězství. Na jedné mapě se můžete potkat v až osmi hráčích v kooperaci.

Zatím víme, že Kyora se v příštím roce chystá do předběžného přístupu na PC, podobně jako jejich předchozí hra Core Keeper, protože chtějí hodně spolupracovat se zpětnou vazbou komunity. Hru si můžete na Steamu přidat do senamu přání, aby vám neunikly novinky a informace o early accessu.