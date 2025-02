Stylová 2D řežba Shinobi: Art of Vengeance bude konkurovat Ninja Gaiden

14. 2. 2025 10:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Letos se na nás řítí hned dvě velmi podobné hry: Obě jsou 2D akční metroidvanie, obě dávají přednost stylizované grafice a v obou je hlavním hrdinou nebezpečný nindža. Jedním titulem je Ninja Gaiden: Ragebound, kterému jsme se už věnovali, no a konkurovat mu bude Shinobi: Art of Vengeance, který byl oznámený na State of Play.

Slovo art – umění, není v podtitulu zvolené náhodou, hned vás uhrane krásně stylizovaná, malovaná grafika. Pokud je vám výtvarné zpracování povědomé, tak si jej možná spojíte z jiným titulem tvůrců – Streets of Rage 4. Opět na vás čeká příběh o pomstě, když mistr nindža Joe Mushahi najde svoji vesnici vypálenou do základů a její obyvatele proměněné v kámen – a tady přichází ke slovu druhá část podtitulu: Vengeance – odplata.

Shinobi se řadí mezi průkopníky akčních plošinovek a nejinak tomu bude i v omlazeném návratu. Hordy nepřátel, před kterými vás chrání jen vaše precizní útoky, úhyby a úskoky. Hra bude odkazovat na The Revenge of Shinobi a Shinobi III ze Segy Genesis, a to nejen některými navrátivšími se nepřáteli, ale třeba i lokacemi – zavítáme na více než dvanáct míst, například do vojenské základny nebo bambusového lesa. Na konci každé úrovně pak bude číhat tuhý boss.

Shinobi: Art of Vengeance vyjde 29. srpna na PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S a Nintendo Switch.