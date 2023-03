Střílečky s dinosaury Exoprimal se dočkáme v létě. Chystá i betu

10. 3. 2023 15:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Lidstvo roku 2040 by se na naše starosti dívalo s despektem. Nějaké světové pandemie a války blednou v porovnání s problémy, které budeme řešit v blízké budoucnosti. Z nebe totiž padají hladoví a hlavně masožraví dinosauři. Mezi ještěřími čelistmi a šťavnatým lidským masem pak v chystané akci Exoprimal stojíte vy s partou přátel ve futuristických posílených zbrojích – exoskeletech. Na nový trailer se můžete podívat výše.

Za zády vám stojí korporace Albius, strůjci hypermoderních obleků a umělé inteligence Leviathan, která dokáže předvídat výrony nenažraných praještěrů. Hlavní mód hry Dino Survival proti sobě postaví dva pětičlenné týmy, kteří budou zápasit o prvenství plněním různých PvE a PvP úkolů. Může se tak stát, že vás chlebodárci pověří i sabotáží konkurenčního týmu.

Hra poběží na proprietárním RE Enginu Capcomu, který krom nádherné a nápadité grafiky nabídne i impozantní vyobrazení desítek a stovek více i méně známých druhů dinosaurů. Jak to všechno bude fungovat v praxi? To si můžete sami vyzkoušet během otevřené bety, která je plánovaná na víkend 17. až 19. března, a to na všech platformách, kam se Exoprimal chystá.

zdroj: Capcom

Slibně vypadající a originální týmovka vychází 14. července na obě generace konzolí a Steam. V den vydání bude k dispozici ve službě Xbox Game Pass a v crossplayi si zahrajete i s přáteli na jiných platformách.