Steam zavádí varování před potenciálně mrtvými předběžnými přístupy

Nejpopulárnější digitální obchod Steam přichází s vítanou novinkou – dá vám vědět, pokud předběžný přístup hry nejde úplně podle plánu. Respektive vás upozorní, když tvůrce dlouho nereaguje a titul neupdatuje. Na update upozornil statistický server SteamDB.

Steam now warns about Early Access that have not been updated in months.



️ Tip: SteamDB browser extension shows last update for all games. pic.twitter.com/hIp9Cmg3nQ