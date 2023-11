Starfield měl málem namluveného hlavního hrdinu, tvrdí dabéři

V mezihvězdném RPG Starfield od Bethesdy jsme málem měli nadabovanou i hlavní postavu, podobně jako tomu bylo například ve Falloutu 4. Na sociální síti X (dříve Twitter) to prozradil dabér Elias Toufexis, který ve hře propůjčil hlas ostřílenému kovbojovi Samu Coleovi. Původně jej Bethesda ale najala, aby namluvil mužskou verzi avatara, za kterého můžete hrát.

Yeah it’s true. @cissyspeaks and I were originally the player voices in #Starfield. We worked for months.



When they decided the player should be voiceless they gave Cissy and me Andreja and Sam Coe.



Games NEVER do this. Once you’re out you’re out.



Good on Bethesda pic.twitter.com/QpGoC6YmWn