Starfield by mohl na PlayStation dorazit během jara

4. 8. 2025 15:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Xbox se rozhodl, že své hry bude postupně vydávat i na konkurenčním PlayStationu. Dříve či později pravděpodobně dojde i na vesmírný Starfield, přestože oficiální oznámení stále chybí. Znovu se ale objevily spekulace, které nabízí i potenciální časové okno pro vydání.

S informací přišel server MP1ST, který se odvolává na své důvěryhodné zdroje. Dle nich se Starfield na „modrou“ konzoli podívá ve druhém čtvrtletí příštího roku, tedy někdy v období od dubna do konce června.

zdroj: Archiv

Pořád jde jenom o spekulace, takže k informacím je zapotřebí přistupovat s rezervou. Nicméně v tomto období by údajně měl vyjít i druhý velký dodatek ke sci-fi RPG, který by tudíž dorazil společně s portem na PlayStation. Pokud by se tak skutečně stalo, šlo by o krok víc než logický, díky němuž by se hráči a hráčky na PS5 rovnou dostali ke kompletnímu balíčku.