Spider-Man 2 ukazuje trailer k vydání – pavoučí muže čeká pořádná fuška

17. 10. 2023 15:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Peter Parker a Miles Morales se do ulic virtuálního New Yorku vyhoupnou už tento pátek. S blížícím se vydáním musí přirozeně dorazit i obligátní „launchová“ ukázka, která s přibalenými záběry připomíná, že se fanoušci už brzy dočkají.

Na ploše jedné minuty a čtvrt se toho stihne ukázat docela hodně. Tvůrci připomínají, že tentokrát jsou sázky opravdu vysoké a hrdinové se musí popasovat s něčím, s čím se dosud neutkali. Mezitím jim v tom bude dělat neplechu osobní život, ale také série známých padouchů – třeba Venom, Lizard, Sandman, Mister Negative nebo Kraven. Zkrátka veselá partička na krácení dlouhých podzimních večerů.

Události se odehrávají celých devět měsíců po spin-offu Spider-Man: Miles Morales, takže je ústřední dvojice hrdinů už dobře sehraná a navázala mezi sebou pevný vztah. Jakmile však do situace přibude symbiont, který pozmění Peterovo chování, okolnosti se značně komplikují. Nic to ale nemění na tom, že mezi oběma Spider-Many půjde v otevřeném světě volně přepínat, takže si do sytosti užijete jejich rozdílné schopnosti i vedlejší příběhy.

O kvalitách celé virtuální výpravy se už můžete přesvědčit z recenzí. Novináři jsou opět nadmíru spokojení, jejich hodnocení se na serveru Metacritic zprůměrovalo do 91 bodů ze 100. A spokojený byl i Patrik Hajda ve svém textu. Sice ho trochu mrzelo, že novinka sérii nikam moc neposouvá, ovšem stále se jedná o skvělou akční adventuru, kterou je dobré zažít.

Spider-Man 2 vyjde s českými titulky na PlayStation 5 už 20. října. Jestli máte předobjednanou digitální verzi, už ji můžete stahovat. Současně musíte počítat s tím, že uvedení na trh doprovodí ještě patch, který má necelé 2 GB.