Spekulace: Fable 4 už má hratelnou podobu

7. 2. 2023 15:15 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Pokračování kultovního RPG Fable je v nedohlednu a jediné střípky, které kolem hry existují, jsou spekulace. Neviděli jsme žádný trailer, víme akorát, že narativní šéfkou je v herním průmyslu kovaná Anna McGillová a že by se čtvrtý díl, respektive reboot, snad mohl odehrávat mezi dvěma apokalypsami.

Playground Games, kteří Fable vyvíjejí na vlastním enginu určeném primárně pro závodní značku Forza, ale zakoušejí technické obtíže. Předně vývojáři trochu zápasí s některými herními mechanikami, které potřebují napasovat do enginu, pro nějž tvořili hlavně honičky na čtyřech kolech.

zdroj: Microsoft

Do toho pozorné oči v těchto dnech zachytily další potenciální dílek do skládačky jménem Fable. Producent Playground Games Vijay Gill, který na hře pracuje, si na sociální síti LinkedIn aktualizoval detaily své současné pozice. Z nich mimo jiné vyplývá, že „připravuje pravidelné průchody hrou a hodnocení verzí hry s klíčovými účastníky“.

Pokud to není tradiční životopisná taktika věci trochu zveličovat, mohlo by to znamenat, že hlavní dějová linka nového Fable je v nějaké podobě hratelná od začátku do konce. I kdyby ale šlo o nadsázku, je to alespoň ujištění, že se na očekávaném RPG pracuje a vývoj se, byť pomalu, posouvá k cíli.