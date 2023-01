Spekulace: Další update PlayStationu 5 umožní streamování a integraci s Discordem

Chystaný update firmwaru pro PlayStation 5 by měl přinést Discord a streamování her. Informaci přinesl známý „insider“ Tom Henderson. Aktualizace s pořadovým číslem 7.00 by měla být na konzole od Sony vypuštěna 8. března.

And just like that, the release date of 7.00 gets updated to March 8th, 2023.



Version 6.00 is September 7th, 2022.



So Discord integration on the PS5 is March 8th, 2023 (if nothing else changes).