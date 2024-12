Space Marine 2 překonal významný milník. Chystá se nová mise i protivníci

2. 12. 2024 15:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Frenetické řežby Warhammer 40,000: Space Marine 2 se prodalo přes 5 milionů kopií. Vývojáři při této příležitosti poodhalili, co se do hry chystá v první polovině prosince v updatu s číslovkou 5.0 - a není toho vůbec málo.

Hlavně pokud jste fanoušci svěřenců primarchy Liona El’Jonsona. Kapitula vesmírných mariňáků Dark Angels dostane (zpoplatněný) balíček kosmetických předmětů, takže svého reka třídy bulwark můžete obléct do zelené a ikonických rób i plášťů. Nový vzhled v barvách a ikonografii kapituly dostane taky automatická puška, plasma pistole, meč a štít.

zdroj: Saber Interactive zdroj: Saber Interactive

Spolu s tím se do hry dostanou taky následnické kapituly a jejich barevné profily a heraldiky. Třeba Angels of Absolution, Angels of Redemption, Angels of Vengeance, Unnamed, Blades of Vengeance, Cowled Wardens, Bringers of Judgement a Angels of Defiance. Nostalgikům udělá radost ikonická helma Mark VIII Ravenwing, kterou můžete hraním odemknout. Nově půjde v úpravách změnit barva očních čoček, takže váš mariňák může být ještě více „váš“.

Kosmetické a barevné novinky stranou, hlavním tahákem chystaného updatu bude zbrusu nová PvE mise. Operace Obelisk vaši trojici vyšle na Chaosem prolezlou planetu Demerium, kde se tým pokusí otočit jeden z trojice obelisků, aby zavřel warpovou trhlinu a zahnal zpátky Tzeentchova Pána změn. Čili opět půjde o linku, která se odehrává paralelně s kampaní.

A aby to nebylo příliš jednoduché, řady Chaosu rozšíří nová hrozba – Tzaangor Osvícený. Tihle démoni se vrhají do bitvy na létajících discích a protivníky zabíjejí jednak bizarním kopím, jednak vyvoláváním vidin jejich největších selhání a hříchů.

Stran technických vymožeností se pak s patchem 5.0 vyjde dočkáte taky podpory generování snímků DLSS a FSR 3, stejně jako optimalizace pro PlayStation 5 Pro.

Poručík Titus se navíc brzy ukáže v chystaném seriálu od Amazonu věnovaného hrám s názvem Secret Level. Herní antologie si na streamovací službě Amazon Prime odbude premiéru 10. prosince.