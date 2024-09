Soulsovka Enotria: The Last Song opět odkládá verzi pro Xbox. Nikdo s tvůrci nekomunikuje

Slibně vypadající soulsovka inspirovaná italským folklorem Enotria: The Last Song odkládá port pro Xbox na neurčito. Jestli máte pocit, že o nezávislé hře čtete v kontextu s verzí pro konzoli od Microsoftu už poněkolikáté, nejste na omylu. Tanečky kolem zelené platformy existují v podstatě od oznámení hry.

První odklad tvůrci z Jyamma Games ohlásili už březnu. Tehdy kvůli časovému presu týmu, který se snažil hru doladit primárně na PC a PS5, než 19. září vyjde. Jenže už v květnu slavnostně oznamovali, že se s Xboxem nakonec počítá na stejný termín jako na zbylé platformy. Teď nicméně přichází odklad na neurčito a zdá se, že milánskému studiu došla trpělivost.

We believe that Xbox is blessed with a huge gaming community and we would love to release Enotria on your platform as fast as possible, as we spent a lot of money and resources to make it happen, but this task is nearly impossible with Microsoft taking months to reply to us when…