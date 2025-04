Souboje jak z filmu Tygr a drak: Where Winds Meet odhaluje betu i HW nároky

11. 4. 2025 15:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Lidé z Everstone Games jistě doufají, že jejich akční RPG Where Winds Meet upoutá tolik pozornosti jako Black Myth: Wukong. I když to vypadá, že se na podobnou laťku dostat nepodaří, mají našlápnuto dobře, protože prezentovaný materiál rozhodně láká. Jak to ale dopadne, uvidíme až ve chvíli, kdy projekt vyjde, což by se mělo stát letos.

Původním datem vydání byla druhá polovina minulého roku, ale nakonec došlo k odkladu. Ten by však měl být konečný, jelikož vydavatelství NetEase potvrdilo, že titul skutečně vyjde celosvětově letos. Pokud navíc nejste dosud přesvědčení, můžete zkusit štěstí a přihlásit se do druhého uzavřeného beta testu. Jenom musíte použít VPN.

Beta proběhne od 16. do 19. května. Registrace běží od 10. dubna a otevřená je až do 15. května. Zapsat se lze na oficiálních stránkách, avšak v podmínkách se zmiňuje, že beta bude přístupná pouze v Americe, Kanadě, Japonsku a Koreji. Z jakého důvodu je Evropa vyřazená, není jisté. Naopak jistý je výčet podporovaných jazyků, mezi které patří angličtina, korejština a japonština.

Podmínky zároveň odhalují předběžné HW nároky, které musíte splňovat. V doporučených naleznete procesory Intel i7-10700 a Ryzen 3700X, zatímco ve slotu na grafickou kartu by se měla nacházet RTX 2070 SUPER či RX 6700 XT. Požadavek na operační paměť je 32 GB, ale údajně si máte vystačit i s 8 GB, pokud vám nevadí omezit některá nastavení. Titul na disku sebere 100 GB paměti s tím, že se doporučuje SSD. Na druhou stranu by si ale se hrou měly poradit i notebooky s Ryzen 7 5800HS a grafickou kartou MX450.

Pro připomenutí uvedeme, že se hra odehrává v čínském období pěti dynastií a deseti říší, kde se ujmete role mladého mistra meče, jehož historii a identitu budete postupně odhalovat. Hlavním lákadlem je soubojový systém inspirovaný filmovo-knižním žánrem Wu-sia, který můžete znát třeba z kultovních filmů Tygr a drak nebo 36 komnat Šaolinu. K dispozici budou plejáda zbraní, včetně mečů, kopí, dvojitých čepelí, vějířů a ostrých deštníků. Posílí vás některé schopnosti, jako je „akupunkturní úder“ nebo tradičnější tchaj-ťi čchüan.

Nadále se počítá s tím, že Where Winds Meet vyjde na PC a PlayStation 5.