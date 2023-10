Sony za dva týdny spustí streamování her na PlayStationu 5

12. 10. 2023 13:30 | Novinky | autor: Jan Slavík

Budoucnost je za rohem. Respektive alespoň její verze od společnosti Sony. Japonská firma už někdy okolo června tak trochu mezi řečí zmínila, že interně testuje cloudové streamování her pro PS5. V srpnu pak začali první vyvolení dostávat pozvánky do testovací fáze nové služby, stále se však nevědělo, kdy může s novinkou počítat širší veřejnost. To už však neplatí, Sony se konečně rozhodla vyložit karty na stůl: Spuštění proběhne v nadcházejících týdnech.

Služba bude automaticky dostupná všem uživatelům předplatného PlayStation Plus ve verzi Premium a nebudou za ni muset jakkoliv doplácet. Zpočátku ji budou podporovat jen vybrané tituly (typicky největší hity platformy jako God of War Ragnarök či Horizon Forbidden West), ale Sony slibuje, že portfolio časem rozšíří o stovky dalších her.

Streamovat půjde i některé demoverze, abyste mohli bez stahování a čekání na jakoukoliv instalaci hned zvážit případnou koupi, což osobně považuji za možná největší benefit celé služby – stáhnout si hru, kterou už vlastníte, je jedna věc, ale možnost si hned vyzkoušet titul, o který máte zájem, bez nutnosti čekat na stažení třeba padesátigigového dema, zní velmi lákavě.

Cloudové hraní by mělo být prakticky zaměnitelné s tím klasickým i v ostatních aspektech. Již z dřívějška víme, že streamované hry budou umět načíst vaše uložené pozice a nebude problém střídat normální a cloudovou verzi, jak se to zrovna hodí.

Ke cloudovým hrám si též budete moct dokoupit jakýkoliv přídavný obsah, budou podporovat všechny důležité standardy zvuku, nabídnou streamování v široké paletě rozlišení od 720p až po 4K v 60 FPS a dají vybrat mezi SDR a HDR výstupem. Otazník nejistoty tak visí už jen nad kvalitou samotného obrazu, respektive kvalitou internetové infrastruktury, kterou služba potřebuje ke svému provozu.

Odpověď dorazí již brzy: Sony hlásí, že bude novinku spouštět ve vlnách – doma v Japonsku už příští týden, v Evropě cílí na 23. říjen a v Severní Americe pak na 30. říjen.