Slastná demokracie! Helldivers 2 po nedávném fiasku nechávali hráče hlasovat o battle passu

Helldivers 2 si minulý týden prošli malou noční můrou. Z miláčka a finančního megahitu se takřka přes noc stal nenáviděný symbol korporátního útlaku. Důvod? Sony totiž po hráčích na PC chtěla začít povinně vyžadovat propojení účtu na Steamu s účtem na PlayStation Network. Což mimo jiné znamenalo ztrátu možnosti hrát v zemích, kde PSN neexistuje, a nutnost založit si účet u Sony, i když jejich konzoli nevlastníte.

Strhl se takový poprask, sestávající zejména z review bombingu a hromadných žádostí o vrácení peněz, že hlavouni japonského giganta nakonec couvli a Helldivers 2 si tak i nadále zahrajete bez PSN účtu. Negativní recenze se opět mění v pozitivní, hráči si spokojeně mnou ruce, že svým hlasem dokázali zastrašit velkou korporaci, život jde dál a stejně tak i boj proti terminidům a automatonům.

Ale v centrále Arrowhead Studios mají zřejmě z nedávného humbuku stále vítr. Do hry má totiž dneska přístát nový battle pass (warbond) Polar Patriots. A šéf studia se ptá na názor na sociální síti X: „Z týmu přišla reálná starost, vzhledem k nedávnémů sentimentu kolem propojování účtů, jestli není necitlivé vydávat placený obsah tak brzy. A proto vás nechávám demokraticky hlasovat, prosím, veďte nás,“ píše Johan Pilestedt k anketě na sociální síti s možnostmi vydat warbond buď později, nebo podle plánu.

To all the @helldivers2 out there.



With the negative sentiment around account linking, a concern from the team came up about 'is it tone deaf to release a new (paid) warbond this soon?' and therefore we are putting it to a real vote in true democratic fashion.



So please guide…