Simon the Sorcerer Origins předvádí novou upoutávku a hlásí, že vyjde až příští rok

27. 7. 2023 13:30 | Novinky | autor: Jan Slavík

Kouzelník Simon dovršil životní jubileum. Poslední vale mládí dal už před půl rokem, protože první adventurní štace Simon the Sorcerer vyšla 2. ledna 1993. Studiu Adventure Soft se tehdy nepodařilo sehnat licenci na Pratchettovu Zeměplochu, což vývojáře ale vůbec nerozhodilo a místo toho si napsali vlastní humornou fantasy. Adventura slavila úspěch a postupem let nabobtnala až v pětidílnou sérii.

Tvůrci ze studia Smallthing již loni oznámili, že se chystají čaroději, kterého už pomalu začínají bolet záda, když ráno vstává, nadělit ke kulatinám dárek – pohledný kreslený prequel Simon the Sorcerer: Origins, který by snad měl zahnat pachuť z neexistence původně plánovaného, ale nikdy nevytvořeného šestého dílu.

Po více než roce ticha přichází ujištění, že se na projekt nezapomnělo, a to v podobě čerstvě vydané upoutávky. Zhlédnout ji můžete výše a k vidění je v podstatě jen to, co už před rokem a čtvrt předvedlo oznamovací video: Hra se odehrává krátce před dějem původního prvního dílu, což znamená, že se místo povaleče v pozdní pubertě z páté epizody vrací mladý hrdina. Podívá se mimo jiné také na důvěrně známá místa, která ale okouzlí dost možná víc než dřív, protože na nové kreslené stylizaci a krásných ručních animacích aby jeden oči nechal.

Závěr traileru ale sděluje i méně příjemnou zprávu: Vydání hry původně chystané na letošek se nestíhá, příležitost oslavit důležité kulatiny zůstane navždy promarněna a Simon se vstříc novému dobrodružství vydá až v roce 2024. Což je tedy samozřejmě lepší, než aby se nevrátil vůbec, ale slavení jednatřicetin už prostě nemá takový zvuk. Inu, co se dá dělat.

Tvůrci již dříve slíbili, že si připravili celou řadu pomrknutí a odkazů, aby se veteráni cítili jako doma. Pár jich lze zahlédnout i v novém videu, kde se mihne třeba čaroděj Calypso a Simona na moment vyděsí pixelatá hlava doslova vystřižená ze starých her. Znalost letitých předchůdců by ale dle vývojářů zároveň neměla být vyloženě potřeba, aby si člověk mohl novinku náležitě vychutnat.

Simon the Sorcerer: Origins míří na PC a konzole staré i současné generace včetně Switche. Vyjde až příští rok a lidem vyžívajícím se v renesanci kultovních point-and-click adventur tak nezbývá než si do té doby vystačit třeba s fantastickým návratem na Opičí ostrov či vcelku snesitelným sedmým Poldou. Hráči, pro které hraje prim hlavně styl hratelnosti a nepotřebují slavné jméno, nesmí zapomenout ani na Thimbleweed Park.