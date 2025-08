Silent Hill f bude akčnější a méně hororový. Vývojáři se chtějí odlišit od ostatních dílů

5. 8. 2025 15:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Připravované pokračování hororové značky se v chystaném díle Silent Hill f zřetelně odklání od tradičního survival hororu a víc sází na akční složku. Proč k této změně dochází, vysvětlili v rozhovoru pro japonský magazín GameSpark producent série Motoi Okamoto a režisér nového dílu Al Yang.

Podle Yanga šlo o záměrnou volbu. Tvůrci se nechtěli zacyklit ve stereotypu a znovu jen recyklovat ověřenou šablonu, kterou hráči znají z předchozích her, zejména z legendárního Silent Hillu 2. Byť jde o díl zdaleka nejúspěšnější, který se dokonce dočkal i remaku. „Nechtěli jsme vytvářet další variaci na to stejné téma,“ uvedl Yang. „Byli jsme si vědomi, že nemá smysl donekonečna napodobovat starší díly. Proto jsme se rozhodli klást větší důraz na akci a nabídnout něco jiného.“

Okamoto dodává, že větší přítomnost akčních prvků může sérii přiblížit hráčům, kteří s ní dosud neměli zkušenost. Především mladší generaci, která nevyrůstala na původních dílech z éry PlayStationu 2. „Silent Hill nebyl nikdy vnímaný jako série s atraktivní akční hratelností,“ říká Okamoto. „Ale když chceme oslovit nové publikum, začali jsme přemýšlet, co by se stalo, kdybychom takové prvky do hry zapracovali. Akční tituly, které kladou důraz na výzvu, jsou u mladších hráčů dnes velmi populární – a pokud to uděláme dobře, může to přitáhnout i ty, kteří sérii nikdy nehráli.“

Staromilcům, kteří po znovuoživeném remaku v Silent Hill f spatřovali jistou naději na pokračování slavné značky, teď v hlavě musí blikat varovná kontrolka – je opravdu na škodu napodobovat starší úspěšné díly? Bude akčnější Silent Hill pro mladší publikum ještě vůbec Silent Hillem? To se dozvíme už 25. září na PC, PS5 a Xboxu Series X/S. Na hře pracuje tchajwanské studio NeoBards, známé především kvůli Resident Evil Re:Verse. Snad to není předzvěst toho, kam se nový díl konkurenční hororové série bude ubírat.