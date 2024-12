Sami, nebo ve třech. Jinak si Elden Ring Nightreign nezahrajete

19. 12. 2024 11:52 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Oznámení Elden Ring Nightreign na The Game Awards přišlo jako rána z čistého nebe. Po fantastickém datadisku Shadow of the Erdree už asi nikdo nečekal, že se do Mezikraje vrátíme. FromSoftware ale hodlá v samostatné epizodě z tragického království poměrně divoce experimentovat. Nightreign sice bude soulsovka jako řemen, ale zároveň se zaměří na kooperaci a tolik populární roguelite prvky.

Náhodně generovaná mapa, ještě více bossů, třídy postav s unikátními schopnostmi. To vše by měly být suroviny pro teoreticky nekonečnou porci zábavy... a samozřejmě pořádné výzvy. Jak chutný guláš z toho nakonec vznikne, se teprve uvidí. Nightreign sice propaguje možnost kooperace v až třech hráčích, úrovněmi ale můžete procházet i sami. Je nicméně zvláštní, že ve dvou hrát nepůjde.

„Rozhodli jsme se vydat cestou kooperace tří hráčů, abychom představili nový pocit ze společného překonávání překážek, porážení bossů a dobývání map,“ říká v rozhovoru pro IGN šéf vývoje Džunja Išizaki. Nepřátelé budou s vyšším počtem hráčů škálovat, takže nemusíte mít strach, že s přáteli hrou projedete jako nůž máslem.

„Rozhodnutí udělat coop pro tři bylo hlavně kvůli vyvážení obtížnosti. Zjistili jsme, že pro obecné tempo mnohem lépe funguje, když se tým rozprchne po mapě, každý pokryje určitou část a na konci levelu se opět sejdou před epickým závěrečným soubojem. Ve třech to fungovalo mnohem lépe než ve dvou, či čtyřech,“ vysvětluje šéf vývoje.

Nightreign bude primárně spin-off, a to nejen herními mechanismy (čeká vás akčnější, rychlejší zážitek), ale i příběhově. Odehrává se po událostech Roztříštění, v jiné zemi, s jinými postavami. Išizaki říká, že story se odvíjí zároveň s původní hrou. Znamená to, že na příběhu se už nepodílel G.R.R Martin, stejně jako otěže vývoje pustil Mijazaki, že by pracoval na další hře?

zdroj: Bandai Namco

Elden Ring: Nightreign vyjde příští rok na PC (čistě digitálně), PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S a Xbox One.