Rozšíření Shadows of Change pro Total War: Warhammer III čekají velké změny

20. 2. 2024 8:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Když Total War: Warhammer III vloni dostal DLC Shadows of Change, fanoušci si jen znechuceně odplivli. Za poměrně macatou sumu peněz toho vskutku moc nedostali. Pár legendárních lordů, jednoho hrdinu, hrstku nových jednotek, a to bylo víceméně všechno. Rozšíření se navíc nepovedlo dodat v úplně dobré technické kondici, takže hráče zaplavily armádu bugů rychleji, než byste stihli říct Tzeentch.

zdroj: Creative Assembly

V Creative Assembly si teď sypou popel na hlavu a slibují nápravu. Tou má být macatý patch 4.2, který má DLC vrátit respekt a slávu dalšími novými jednotkami, hrdiny, kosmetickými předměty a unikátními potvorami.

„Nebudu chodit kolem horké kaše: Při původním vydání Shadows of Change jsme vám nedali dost nových postav. Věříme, že to dokážeme napravit a reflektovat alespoň některé změny, které si nadšená komunita přeje,“ říká šéf vývoje Rich Aldridge.

Měsíce práce kulminují 22. února, kdy patch 4.2 vychází. Den předem plánuje Creative Assembly zveřejnit kompletní seznam změn, přídavků a oprav. Na detailní rozbor jednotek pro Tzeentche, Kislevy a Cathay se můžete podívat v příslušných vývojářských deníčcích.

Během dubna by pak do Total War: Warhammer III mělo dorazit další rozšíření Thrones of Decay, které by rozsahem mělo odpovídat přibližně Shadows of Change se zapracovanými změnami.