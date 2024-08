Rozšíření civilizační strategie Millennia: Ancient Worlds vás vezme do doby mamutů a pralidí

2. 8. 2024 12:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Tahovka Millennia sice na jaře nebyla tím, kdo by svrhl dlouholetou vládu Civilizace, ale kvality se jí rozhodně upřít nedají. Minimálně kvůli inovativními systému epoch a věků by si fanoušci strategií měli debut od C Prompt Games vyzkoušet. A v novém rozšíření půjdou Millennia ještě dále do minulosti.

Millennia: Ancient Worlds totiž přidávají a přepracovávají úplný začátek hry. Tedy první krůčky kmenů v paleolitu, zakládání vůbec prvních osad a výstřel startovní pistole civilizačního závodu. Místo toho, abyste hned s osadníkem uháněli k nejbližšímu zdroji nerostných surovin a co nejrychleji zakládali hlavní město, můžete se rozhodnout přežívat jako skupinka kočovných kmenů. Využívat suroviny, aby nomádi sílili, dokud nenastane čas se usadit.

Stepi doby kamenné jsou ale plné nebezpečí. Kromě znepřátelených kmenů vás může ohrožovat i megafauna, jež je ale zároveň tím nejlepším způsobem, jak získat zkušenosti, posílit a využít nové události.

Dočkáme se také ústupu doby ledové. Zatímco tají ledovce, odkrývají pod zamrzlou krustou úrodnou půdu, surovinové bohatství a novou zemi, kterou můžete osídlit a zúročit.

Rozšíření přidá také nové státní zřízení a národního ducha, které se soustředí na výhody v úplném začátku hry. Dočkáme se i jedenácti nových přírodních divů světa, například hory Ťiang-lang, velkého sekvojového lesa nebo vodopádů Iguaçu.

Dodatek Millennia: Ancient Worlds vychází už 12. srpna a bude stát zhruba 250 korun.