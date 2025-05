Rozporuplné přijetí nové Civilizace je opakující se historie, tvrdí ředitel Take-Two

19. 5. 2025 12:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Ačkoliv se Civilization VII těšilo před vydáním pozitivním ohlasům, fanoušci a hráči se k novému dílu postavili značně kriticky. Hra má na Steamu pouhých 48 % pozitivních recenzí a hráčům se kromě uživatelského rozhraní a omezeného obsahu nelíbí ani zjednodušení v oblasti jednotlivých mechanismů. Ředitel Strauss Zelnick však tvrdí, že podobní situace nejsou pro sérii novinkou.

Zelnick v rozhovoru pro GamesIndustry.biz uvedl, že obdobné reakce přišly v podstatě s každou novou iterací. Novinky v hráčích údajně vzbuzují nejistoty, které uklidní následná práce na titulu skrze aktualizace a dodatečná zlepšení.

zdroj: Vlastní

Ředitel však nebyl jenom apologetický. Uznal, že sedmička měla při uvedení určité problémy a tým ještě čeká mnoho práce k ideálnímu zážitku. Vyjádřil však důvěru ve studio Firaxis i samotnou značku, která se má projevit v dlouhodobém horizontu. Už nyní je však spokojený s komerčním úspěchem a tvrdí, že prodeje jsou silné a dle dostupných informací má jít o 8. nejlépe prodávanou hru letošního roku v USA. Zároveň věří, že kritické ohlasy se brzy dorovnají těm komerčním.

„Pokaždé, když jsme přišli s novou verzí Civilizace, došlo k určitému znepokojení ze strany zákazníků, kteří mají tuto sérii rádi a jsou vázáni na její předchozí verze. Pak občas uděláme aktualizace, provedeme změny, vyřešíme obavy a prodejní cyklus je nakonec velmi dlouhý a lidé si ji opět zamilují. Sám vidím, že už se to děje. Řešili jsme některé počáteční změny, pravděpodobně nás čeká ještě trochu práce, ale prodeje jsou silné a jsme opravdu spokojení s tím, jak to jde. A myslím si, že v plném rozsahu to bude prostě skvělé,“ slibuje si Zelnick.

Jeho slova potvrzují i uveřejněné plány samotného studia, které se zavázalo s problémy v brzké budoucnosti zatočit, což ostatně už v posledních týdnech a měsících aktivně dělá. Koncem dubna vyšla například aktualizace 1.2.0, kde se tým zaměřil na poklesy výkonu v pozdních fázích hry, stabilitu, dodatečnou přehlednost mapy, UI a přírodní zdroje. Další podobný update se chystá na začátek června.

V lehkém rozporu s tím, co Zelnick tvrdí, jsou však samotná čísla. Od únorového vydání se počet uživatelských recenzí na Steamu navýšil o pouhá 4 %. Zároveň popularita hry spíše klesá. Dle měření SteamDB sedmičku pravidelně překonávají předchozí dva díly, kteří se těší aktivnější základně, v případě šestky dokonce o desítky tisíc. Nicméně má pravdu v tom, že o úspěšnosti Civilization VII rozhodne až delší časový horizont.