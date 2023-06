Rozlehlá beta RPG Warhammer 40,000: Rogue Trader nabízí až 80 hodin zábavy

6. 6. 2023 9:59 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Když tvůrci výborných her Pathfinder: Kingmaker a Pathfinder: Wrath of the Righteous oznámili, že pracují na izometrickém RPG Warhammer 40,000: Rogue Trader, mnoho fanoušků tohoto drsného světa lehce povyskočilo radostí. Pokud se totiž týmu povede udržet kvalita jejich předchozích her, mohlo by dojít na zážitek, po kterém hráči dlouho prahnou. Tahové souboje, rozlehlý vývoj postav a desítky hodin zábavy.

Pevnou součástí podobného zážitku ale samozřejmě také je velká svoboda a možnost volby, kterou prezentuje i nejnovější video. Jasně ukazuje, že na vašich rozhodnutích bude záležet. Podle nich se promění zážitek z jednotlivých úkolů i z celého vyprávění.

Jako příklad video ukazuje úkol, ve kterém narazíte na pohřeb neznámé osoby. Podle toho, jakým způsobem se zdejším postavám představíte, se před vámi buď rozprostře vyšetřování jejího skonu a hledání vrahů, nebo se přidáte k pomyslným supům a pokusíte se získat její dědictví.

zdroj: Owlcat Games

Jak velký dopad taková rozhodnutí budou mít, si můžete vyzkoušet již nyní. Tvůrci v nedávných dnech spustili uzavřenou beta verzi, do které má přístup každý, kdo si předobjednal některou z dostupných edic.

Beta verze navazuje na starší alfu a nabízí opravdu pořádný kus obsahu. V jejím rámci si lze projít prologem a prvními třemi kapitolami/akty. To dohromady dává zhruba 60 až 80 hodin zábavy, během kterých narazíte na zástup questů, různé druhy nepřátel, ale také na pár společníků.

Tvůrci současně v této verzi představují velké množství úprav a vylepšení. Hráči se mohou těšit na rozlehlý editor postavy, její přepracovaný vývoj s novými talenty a schopnostmi či na možnost hrát jako psyker. Také dostanou ochutnávku systému přesvědčení, předělaného systému vesmírných bitev nebo kolonizačních mechanismů.

I přes rozlehlost bety datum vydání plné verze stále oznámené není. Platí ale, že se plné hry dočkají nejdříve hráči na PC (snad ještě letos), následně i konzolisté.