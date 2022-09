Rozdáváme stovku klíčů do bety české soulsovky The Last Oricru

30. 9. 2022 11:37 | Novinky | autor: Redakce Games.cz

Chystané české akční RPG The Last Oricru od studia Gold Knights vychází už za dva týdny, pokud si jej ale před nákupem chcete vyzkoušet, máme pro vás rovnou stovku klíčů do uzavřeného beta testu. Ten bude probíhat do 4. října, máte tedy spoustu času na hraní sólo, případně v kooperaci s kamarádem. To ostatně i sami autoři doporučují.

Klíč vám pošleme na zadaný mail a můžete jej aktivovat na Steamu. Následně je zapotřebí v ve vaší knihovně her kliknout na The Last Oricru pravým tlačítkem a vybrat možnost Nastavení a následně záložku Bety. V ní zadáte heslo Th3F1rstW4s4ls010fTh3m, které vám odemkne testovací část hry. Následně stačí vybrat Beta Branch s názvem „tlo_closed_beta“ a pustit se do hraní. Přejeme příjemnou zábavu!

The Last Oricru vychází 13. října na PC a současnou generaci konzolí.