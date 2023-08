Ropná plošina a zasazení do 70. let budou klíčovými prvky hororu Still Wakes the Deep

29. 8. 2023 16:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Osobně jsem hororovou adventuru Still Wakes the Deep zařadil mezi své nejočekávanější herní novinky už během červnového oznámení. Odborníci ze studia The Chinese Room v minulosti několikrát dokázali, že běžné „simulátory chození“ dokážou napěchovat vtahující atmosférou i zajímavými příběhy v neméně fascinujících kulisách a světech. A právě tvorbou takového prostředí se zaobírá nedávné video.

Pohledem do zákulisí provádí hlavní designér Rob McLachlan, kterého doplňuje umělecká spoluředitelka Laura Dodds a grafik Iain Gillespie. Společnými silami vám vysvětlí, jak se kulisy ropné plošiny budou postupně měnit, ale také představují hlavní inspirace, které stojí za místním hororovým vyprávěním.

zdroj: The Chinese Room

Už od oznámení se ví, že se děj odehrává na ropné plošině někde v Severním moři. Tam se zhostíte role místního pracovníka Caze McLearyho, který se na ní snaží přežít během silné bouře, jež do útrob přivedla tajemnou entitu lačnící po životech nic netušící posádky.

Příběh nicméně nebude pouze o přežití, ale také o vztazích mezi lidmi. Hlavní hrdina nebude sám a zároveň se musí vypořádat s problémy ze své minulosti, které ho dohání. Zároveň by mělo jít o doposud nejakčnější hru studia The Chinese Room - McLeary si občas bude muset popoběhnout, šplhat či skákat, je ale potřeba počítat s tím, že pořád jde o dělníka, nikoliv o hrdinu akčních filmů. Žádné akrobatické kousky tedy nečekejte.

Autoři se hru rozhodli zasadit do 70. let minulého století, což nabídne retro nádech kombinující prvky naturalismu s experimentální estetikou, podobnou třeba tomu, co na plátnech zachycovali režiséři Stanley Kubrick nebo Dario Argento.

Vyprávění následně bude stát na třech pevných pilířích, které slibují osobní, skoro až intimní příběh, fascinaci děsem a autenticitu. Především kvůli poslednímu aspektu studio provedlo rozlehlou rešerši o ropných plošinách, objevování Severního moře i podobě zdejších pracovníků, díky níž bude hraní doplněné o notnou dávku realismu.

Still Wakes the Deep vyjde během roku 2024 na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S. Už v den vydání se stane součástí služby Game Pass.