PS Plus v listopadu naděluje lovení démonů, multiplayerovou detektivku a minizávody

31. 10. 2024 13:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Předplatitelé PlayStation Plus všech úrovní si mohou od 5. listopadu přidat do knihovny trojici her Ghostwire: Tokyo, Hot Wheels Unleashed 2 a Death Note Killer Within. Výběr her udělá radost především fanouškům Japonska a milovníkům arkádových závodů.

Zatímco Ghostwire: Tokyo je poměrně bezduchá duchařina od Tango Gameworks, která příliš velkou díru do světa neudělala především kvůli nudné hratelnosti a repetitivním úkolům (navíc se rozdávala zdarma už všude možně), má ovšem minimálně zajímavé zasazení a výtvarné zpracování.

Oproti tomu adaptace veleúspěšného anime a mangy Death Note Killer Within působí jako zajímavý sociální koncept, protože v deseti lidech po dvou týmech se snažíte odhalit identity protivníků, polapit masového vraha Kiru se zápisníkem smrti, případně dříve zneškodnit geniálního detektiva L, který se krví vykoupené utopii snaží zabránit.

Hot Wheels Unleashed 2 je potom poctivá arkáda s „angličáky“ – miniaturními auty, tahači, motorkami a čtyřkolkami. Pokud čekáte jen laciné spojení populární značky, mohou vás Hot Wheels mile překvapit hloubkou a hlavně zábavou na desítky hodin, kterou ještě umocňuje robustní editor tratí.

Do 4. listopadu si můžete do knihovny ještě stihnout přidat říjnovou nabídku remaku Dead Space, WWE 2K24 a Doki Doki Literature Club.