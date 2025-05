První rozšíření pro Kingdom Come: Deliverance 2 vyjde příští týden

Někteří jsou teprve na svatbě, ostatní už Kingdom Come: Deliverance 2 hrají po několikáté. Ať už patříte do jakékoliv skupiny, asi se už teď těšíte na další obsah, který do středověkého RPG vyjde. Dobrou zprávou je, že čekat už moc dlouho nebudete.

První expanze zvaná Brushes with Death vyjde 15. května na všechny platformy, na nichž je dostupná základní hra. Příběh se bude točit kolem tajemného malíře Vojty, jemuž bude Jindřich pomáhat v sérii nových úkolů, jejichž plněním Vojta snad konečně namaluje svůj osudový obraz a stane se „nesmrtelným“.

A skull, a secret, and a painter with a past - Henry's next journey begins with a whisper in the woods. Kingdom Come: Deliverance II – Brushes with Death arrives May 15. #KCD2 pic.twitter.com/Gt8Pp8fgwc