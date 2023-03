První dva díly Gothicu by mohly zamířit na Switch

20. 3. 2023 11:15 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Herní scénu v evropském kulturním prostoru před 22 lety očarovala legenda jménem Gothic. RPG od německých Piranha Bytes na tehdejší dobu skvěle zpracovávalo živoucí otevřený svět, technicky působivou grafiku i nesvázané možnosti, jak řešit úkoly a dokončit příběh.

A teď se podržte: THQ Nordic chce první dva díly po dvou dekádách přivést na Nintendo Switch. Navnadilo na to statusem na sociální síti Twitter. V něm láká na obrázek buildu s ovládacími prvky japonské hybridní konzole.

Happy 22nd anniversary, #Gothic 1!



On this day in 2001, the world was introduced to a game that would captivate players for years to come.



As a present for everyone, we decided to switch it up a little bit and tease something different. Stay tuned! pic.twitter.com/VEbF9pYxuW — Gothic Game (@gothicthegame) March 15, 2023

Na snímku výše je záběr z prvního Gothicu a je pravda, že vydavatel ohledně přenosné verze něco naznačoval už koncem loňského roku.

V přání všeho nejlepšího do nového roku firma navnazuje tím, že letošek bude plný překvapení. Ke statusu je opět připojena fotka, tentokrát s Gothicem 2, jak běží na Nintendu Switch.

With the year coming to an end, we want to thank each and every single one of you for your overwhelming support. Gothic wouldn’t have become what it is today without all of you.



Happy New Year, Nameless Heroes! May the coming years be full of surprises. pic.twitter.com/sgMNAtVwLs — Gothic Game (@gothicthegame) December 30, 2022

Nešlo by o první hry od Piranha Bytes, které by se na handheld podívaly: Začátkem roku například v e-shopu Nintenda přistálo Risen, duchovní pokračování série Gothic. Upřímně, pokud se podaří vyladit ovládání, které bylo v Gothicu kostrbaté i na tehdejší dobu, je malá obrazovka pro stařičké RPG ideální. Obě legendární hry mají co říct i dnes, ale ruku na srdce, po grafické stránce nezestárly zrovna nejlépe. Vady na kráse by se snad mohly na kapesním displeji Switche krásně skrýt.

Návrat slavné značky korunuje připravovaný remake prvního Gothicu, který sice zatím nemá datum vydání, ale už teď si jej můžete přidat do seznamu přání na Steamu a sledovat veškeré novinky a informace.