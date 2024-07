Procedurální výpravné RPG Wildermyth vyjde na konzolích

31. 7. 2024 12:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Procedurální výpravné RPG Wildermyth si naše srdce získalo už v roce 2021. Tvůrci od té doby stihli vydat spoustu dodatečného obsahu, patchů, dvě rozšíření, a dokonce se rovnou zvládli i uložit k hibernaci a skoro zavřít krám. Wildermyth a tým z Worldwalker Games si tak prošly skoro celým životním cyklem jedné hry a rovnou asi i studia.

Posledního záchvěvu výjimečného fantasy se dočkáme na podzim, konkrétně 22. října, protože Wildermyth vyjde na konzolích. Počítá se s PS4, PS5, Xboxem One, Xboxem Series X/S i se Switchem. Právě poslední jmenované zařízení mi udělalo radost, protože výpravná tahovka, která vás nejednou překvapí důležitými rozhodnutími a procedurálním příběhem, se podle mě na přenosnou konzoli výborně hodí.

Pokud vám náhodou tento klenot proklouznul mezi prsty, tak vězte, že Wildermyth je mnohem víc než generátor úžasných a památných příběhů, funguje i jako strategie a poctivé RPG. Po mapě světa putujete s partou dobrodruhů, kteří si to na čtverečkovaném bojišti si to na tahy rozdávají s monstry, mezi sebou si to pak vaše družina rozdává na slamníku, ale jestli se vám podaří zplodit další generaci dobrodruhů, bude už na vás.

V dobové recenzi jsme Wildermyth hodnotili osmičkou. Vašek Pecháček tehdy titulu dal rozřešení, za které se určitě hra nemusí stydět: „Wildermyth nevypráví jediný příběh, místo toho skládá dohromady náhodné dobrodružství náhodných postav. Přesto je výborně odvyprávěný a navíc podpořený napínavým soubojovým systémem. Jen se zkrátka do značné míry musíte spolehnout na tvořivost komunity…“