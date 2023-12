Příští rok se vrátí král logických her World of Goo 2

11. 12. 2023 14:20 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

V roce 2008 vzal obrazovky útokem nezávislý hit World of Goo. V něm jste museli přemýšlivým spojováním různých druhů kuliček slizu stavět rozličné konstrukce tak, abyste jiné kuličky slizu dostali do cíle. Po patnácti letech veleúspěšný král logických her hlásí návrat ve World of Goo 2. Na oznamovací trailer z The Game Awards se můžete podívat výše.

Původní studio 2D Boy se pro pokračování spojilo s týmem z Tomorrow Corporation (Little Inferno, 7 Bilion Humans, Human Resource Machine) a slibují dosud největší hru, kterou kdy stvořili. Dostupné informace jsou velmi omezené. Leccos se ale dá vyčíst z ukázky.

Například jde vidět, že narazíme na hádanky, které budou pracovat s fyzikou kapalin. Záplavu slizu bude nutné stavěním přehrad a překlenovacích konstrukcí směřovat tak, abychom co nejvíce tekutiny dostali do vytyčené nádoby.

Novinkou bude i práce s terénem, takže nebudeme tentokrát odkázáni pouze na spojování kuliček, ale minimálně v některých misích se bude dát přetvářet reliéf mapy tak, aby se vám co nejlépe hodil jako základ pro stavbu slizem poslepovaných lešení.

Momentálně zatím ani nevíme, na jaké platformy se World of Goo 2 vlastně chystá. Na stránkách hry je akorát lakonicky uvedeno: „Zahrajete si na vašem discmanu z roku 2004? Možná. Nechme naše srdce naplnit nejistotou očekávání, zatímco si napakujeme bankovní účty exkluzivními smlouvami s distributory.“