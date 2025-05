Právnička Kate Walker se vrací v modernizované adventuře Syberia Remastered

19. 5. 2025 15:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Vzhledem k tomu, že Syberia: The World Before zdárně oživila kdysi nesmírně oblíbenou adventurní značku, v jejímž ústředí stojí chrabrá právnička Kate Walker a svět Benoîta Sokala, bylo jen otázkou času, než se vývojářsko-vydavatelská společnost Microids rozhodne pro modernizaci původního dílu.

Syberia Remastered je vylepšenou verzí point-and-click adventury z roku 2002. Fanoušci i nováčci se tak vydají do odlehlé alpské vesnice Valadilène, aby zkusili dokončit prodej staré továrny na roboty. Vzhledem k tomu, že herní doba se pohybuje kolem 9 hodin, to ale nebude tak jednoduchý úkol. Pátraní vás provede několika lokacemi a zasněženými krajinami, kde se střetnete i s věrným parťákem Oscarem a možná najdete samotný mýtický ostrov Syberia, kde mají žít poslední mamuti. Nebo si to alespoň myslí vynálezce Hans Voralberg.

Díky remasteru by měl unikátní svět ožít ve standardech aktuální doby, čemuž pomůže kompletní vizuální přepracování ve 3D prostředí. Každá obrazovka byla pečlivě modernizovaná tak, aby nadále zůstala věrná jedinečnému stylu Sokala.

Modernizací neprojde jen vizuál, ale i hratelnost. Zážitek bude obecně přístupnější, takže dojde na upravené uživatelské prostředí, lepší orientaci v prostoru a přepracované ovládání. Hádanky zase mají být o trochu více intuitivní, leč zůstanou vitálním prvkem celého putování.

S vydáním Syberia Remastered se počítá na poslední čtvrtletí letošního roku. Těšit se mohou majitelé PC, PlayStationu 5 a Xboxu Series X/S. V galerii najdete první pětici obrázků, která reprezentuje modernizovaný háv, s nímž pomáhá i studio Virtuallyz.