Pozvedněte prapor ve fantasy strategii Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin

26. 5. 2023 12:06 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin je připravovaná strategie odehrávající se v dark fantasy odnoži univerza Warhammeru. Postavíte se do čela šikování armád čtyř různých frakcí, z nichž byli zveřejnění zatím Stormcast Eternals a Orruk Kruleboyz. V otevřených a brutálních střetech budou zářit povědomé jednotky z wargamingové předlohy. Na příběhový trailer se můžete podívat výše.

Realms of Ruin by neměly nechat chladným žádného fanouška Age of Sigmar. Příběh pro narativní kampaň píše Gavin Thorpe, který pro knižní divizi Games Workshop napsal přes deset románů a povídek z temného světa Warhammeru.

Strategie se bude točit kolem široké škály různých jednotek se silnými stránkami a slabinami. Bojiště divoké říše Ghurn se vám bude doslova měnit před očima a vyžadovat neustálé přehodnocování taktiky a skladby útočných švadron. K tomu poslouží rozvětevné technologické stromy a rozmanité vylepšování a levelování bojovníků a bojovnic.

zdroj: Foto: Frontier Developments

Realms of Ruin vzniká na systému DirectStep, který umožní i hráčům na gamepadech přesnou kontrolu nad jednotkami a bojištěm bez toho, aby obětovali rychlost úkonů a rozdělování příkazů. Hra totiž vyjde krom PC i na PlayStation 5 a Xbox Series X/S.

Už teď se můžete přihlásit do multiplayerové otevřené bety.