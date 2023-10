Potemnělá Varšava z The Thaumaturge se předvádí na novém videu a vypadá skvěle

11. 10. 2023 10:50 | Novinky | autor: Jan Slavík

Tvůrci z polského studia Fool's Theory, autoři velmi zajímavého, byť trochu nedotaženého RPG Seven, přišli s novým videem, kterým připomínají svou městskou fantasy The Thaumaturge a hlásí, že práce už se pomalu blíží do finiše, protože RPG novinka vyjde již v prosinci. A nutno připustit, že z místní ponuré alternativní Varšavy z počátku 20. století čiší atmosféra i styl. Však posuďte sami, na novou upoutávku se můžete podívat výše.

Místními ulicemi se neprochází jen Poláci nebo Rusové – ve stínech, kráčejíce po hranících mezi světy, tu číhají ještě Salutoři, tajemní ďáblové, kteří se živí lidskými obavami. Nepokoji zmítaná Varšava je pro ně hotovou hostinou, ale jen do chvíle, než na ně narazí titulní thaumaturg, okultista schopný je polapit a ohnout jejich moc ke svým potřebám.

Jedním takovým bude i hrdina příběhu Wiktor Szulski, potomek pokolení mágů, který se stejně jako jeho otec a před ním jeho otec narodil s thaumaturgickou mocí. Nijak se nestydí ji využívat, přijal ji za součást sebe sama, ale zároveň netrpí žádnou iluzí, že se snad jedná o kdovíjaký dar. Chápe totiž, že za všechno je potřeba zaplatit cenu. Kouzelná síla je pro něj spíš kletba než cokoliv jiného.

Služby éterických běsů využijete především v tahových soubojích, ale příběh nepožene kupředu jen násilí – čeká na vás také bohatý příděl rozhovorů a s nimi spojených rozhodnutí, která prověří pružnost vašeho morálního kompasu. A nemalou roli bude nejspíš hrát i duel s vlastní potrhanou myslí – koketování s astrálními plány ani tanec s šelmami z jiných úrovní bytí totiž nemá úplně blahodárné účinky na duševní zdraví.

Minimálně na pohled i poslech vypadá The Thaumaturge výborně. Jak se bude hrát, se dozvíme již brzy, protože hra vychází 5. prosince na PC i konzole současné generace. A kdo by se nemohl dočkat, může v rámci právě probíhajícího festivalu Steam Next vyzkoušet také demoverzi.