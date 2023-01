Podívejte se na launch trailer remaku Dead Space

12. 1. 2023 13:45 | Novinky | autor: Jan Slavík

Jak už se stává nepříliš chvályhodným zvykem, nová hra, v tomto případě remake Dead Space, dostává upoutávku k vydání... dva týdny před vydáním. Reptáním nad touto zjevnou nelogičností toho však moc nezměním, podívejte se místo toho raději, jak se tvůrci pokusili přesvědčit všechny až doposud váhající hráče k nákupu:

zdroj: Motive Studios

Připomeňme, že moderní předělávka bude na jednu stranu věrná originálu, ale přinese i některé konceptuální změny: Zmizí kupříkladu parcelování herního prostoru a po zmítající se lodi Ishimura se budete moci pohybovat zcela volně, a to i za pomoci raketových bot. Díky těm se také podíváte i do míst, kam to v originálu nešlo.

Žádný vesmírný horor se nemůže obejít bez porcování zrůd, což tentokrát půjde provádět všemi zbraněmi, tedy nejen ikonickou plazmovou flexou z původních her. Nepřátelé ale nebudou jen ubožáci určení k rozřezání, hra bude využívat moderní grafické vychytávky, hru světla se stíny i reaktivní umělou inteligenci, což má zajistit, aby s vámi byla monstra schopná držet krok a nikdy jste se necítili zcela bezpečně. Což je pro horor pochopitelně vcelku zásadní záležitost.

Když už přijde čas vyhlásit hnědý poplach, protagonista Isaac to tentokrát bude schopný i okomentovat, protože už se nebude jednat o němou postavu jako v původní hře. Hlas mu propůjčí Gunner Wright, herec, který daboval hrdinu v pozdějších dílech.

Staronový Dead Space vyjde 27. ledna na počítače i konzole současné generace.