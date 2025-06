Po sedmi letech vývoje cílová rovinka. Česká ručně kreslená akce Silicomrades vyjde začátkem léta

30. 5. 2025 14:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Česká videoherní tvorba je plná nadšeneckých projektů, které vznikají především díky vášni a lásce ke hrám. Mezi ně patří i v podstatě nejdéle běžící herní školní projekt Silicomrades, který před sedmi lety začal spojením studentů několika vysokých škol a teď konečně míří do cílové rovinky.

Volnočasové studio Outside the Fox stanovilo datum vydání své kooperativní akce s roboty na 20. června. V tento den hra zamíří na platformu Steam, kde si ji už nyní můžete přidat do svého seznamu přání, aby vám uvedení neuteklo.

Hra vás vezme do světa absurdní totality, kde se vláda rozhodne sešrotovat sérii užitných robotů C&J, protože už nejsou tak efektivní a chtějí z jejich částí vyrobit něco užitečnějšího. Roboti se ale postaví na odpor, což trochu komplikuje jejich stáří, takže se často rozbíjí. Právě defekty a postupné rozpadání jsou klíčovou součástí herní smyčky, protože s každou ztracenou součástkou se roboti chovají jinak, čímž se plynule mění i herní styl. Upravuje se rychlost, může se střílet jen za určitých podmínek, případně dojde k zahalení do dýmu.

zdroj: Outside the Fox

Rozpadající se roboti tak skrývají několik různě efektivních kombinací, čehož můžete využít při sestavování svého svěřence, abyste napříč čtyřmi epizodami našli lákavé bonusy. Boj o přežití vás zavede na úřad, státní hranici, do sklepení, přírodní rezervace či do opuštěné továrny. Vždy za doprovodu ručně kreslené grafiky a adaptivního soundtracku.

„Máme radost, že Silikomrádi fakt spatří světlo světa. Práce na hře ve volném čase skoro sedm let (a dokonce se při tom vzájemně nerozpadnout jako naši protagonisté) s sebou nese hodně specifických úskalí, ale vždy nás dopředu hnal pocit toho, že tvoříme něco originálního,“ říká jeden z autorů hry, Jan Holan.

Pro uskupení Outside the Fox jde o završení jedné velké éry, během níž se členové zvládli mimo jiné odstěhovat do jiných zemí, dostudovali, nedostudovali, vystřídali několik prací, uspořádali LARP, oženili se, pořídili si domácí mazlíčky či založili rodinu. Práce na Silicomrades se však nikdy nevzdali a ve chvílích volna postupně pokračovali. V motivaci jim pak jistě pomohl zisk ocenění za nejlepší studentskou hry v rámci České hry roku či umístění ve výběrech nejočekávanějších titulů na Game Accessu a GDS.